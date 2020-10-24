شكرا لقرائتكم خبر عن فانيسا هادجنز تلتزم بالكمامة ودرع الوجه للوقاية من كورونا مع طاقم فيلمها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز في أحدث ظهور لها خلال توجهها إلى طاقم الفيلم الجديد "Tick, Tick…Boom"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة والتزمت ببعض الإجراءات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز فستانا أسود أنيقا ومعطفا رماديا طويلا وحذاء أسود يصل إلى أسفل الركبة قليلا، خلال توجهها إلى الفيلم الجديد "Tick, Tick…Boom"، يوم الجمعة بمدينة نيويورك.



أحدث ظهور لفانيسا هادجنز

وحرصت فانيسا هادجنز البالغة من العمر 31 عامًا على ارتداء قناع طبي ودرع كبير للوجه لحماية نفسها والآخرين من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحملت الممثلة الأمريكية محفظة أنيقة كانت مطوية تحت ذراعها، وأمسكت أيضا بهاتفها الذكي في إحدى يديها ، واحتفظت بالحليب المثلج في اليد الأخرى بينما كانت تتجول في الشارع باتجاه طاقم الفيلم.

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الفنانة فانيسا هادجنز

واحتفلت الممثلة الأمريكية فانيسا هادجنز بعيد الهالوين مبكرًا، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" في وقت سابق، صورتين لها من احتفالها بعيد الهالوين، ظهرت فيهما بشخصية مرعبة.

وارتدت المغنية الأمريكية فانيسا هادجنز ملابس تناسب احتفالها بعيد الهالوين، كما نشرت مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير حديثة حققت المظهر المخيف الذي يناسب الهالوين، كما ظهرت مرتدية فستانًا أسود يتميز بخصر رفيع بشكل غير طبيعي.

من ناحية أخرى، شاركت فانيسا هادجنز في الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، الذي بلغت تكلفته نحو 90 مليون دولار أمريكى، وفيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.



فانيسا هادجنز تلتزم بالكمامة ودرع الوجه للوقاية من كورونا