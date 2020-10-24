شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. نيللى كريم تبدأ تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "العميل صفر" اليوم السبت في الديكور الرئيسي للعمل، ويشاركها البطولة النجم أكرم حسنى، ومن إخراج محمد سامى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.

وكانت نيللى كريم كشفت عن برومو فيلمها الجديد "خط دم"، الذى يجمعها مع النجم ظافر العابدين، الذى من المقرر عرضه 30 أكتوبر على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الإثارة والرعب وعالم مصاصى الدماء، ويلعب بطولته أمامها ظافرالعابدين ومن إخراج رامى ياسين.

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وعلقت نيللى علي البروموعبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"في حدود مش لازم نتعداها! عشان كده أنا وظافر العابدين خط أحمر! ترقبونا فى عرض أول وحصرى لفيلم #خط_ دم من إخراج رامى ياسين قبل السينما قريباً".

آخرأعمال الفنانة نيللى كريم كان مسلسل"ب 100 وش" و هو مسلسل كوميدى درامى و الذى حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الماضى وكان العمل من تأليف أحمد وائل وكان يشارك نيللى البطولة الفنان آسر ياسين ومجموعة مميزة من المواهب الشابة مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب وحسن أبو الروس ودنيا ماهر والعمل من إخراج كاملة أبو ذكرى ولم يكن هذا التعاون الأول بين نيللى والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

من ناحية أخرى تنتظر نيللى عرض مسلسل "نمرة اتنين" على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا وهو مسلسل من 7 حلقات منفصلة ويضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بينهم منى ذكى وأروى جودة وشيرين رضا وأمينة خليل وآسر ياسين وعمرو يوسف.