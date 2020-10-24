شكرا لقرائتكم خبر عن جزء ثان من فيلم الإثارة The Meg بتوقيع جايسون ستاثام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الإنتاج العالمية Warner Bros عن إنتاجها لجزء ثان من فيلم الإثارة والحركة The Meg بطولة النجم العالمي جايسون ستاثام، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 2018 وحصد إيرادات وصلت لأكثر من 462 مليون دولار.

ومن المقرر أن يخوض ستاثام مغامرة جديدة في محاربة أسنان اسماك القرش، وتدرس شركة الإنتاج حاليا تفاصيل الحبكة الجديدة التي سيسردها الفيلم المقبل المقرر عرضه نهاية العام المقبل في صالات السينما العالمية.

وكان قد حقق فيلم The Meg فى دور العرض 462 مليون دولار حول العالم، وهو العمل الذى يقوم ببطولته روبى روز، وجيسون ستاثام، وراين ويلسون، وروبرت تايلور، وجيسيكا ماكنامى، وكليف كيرتس، ولى بينجبينج، ومن إخراج جون تيرتلتوب، القصة مستوحاة من الكتاب الذى يحمل نفس الاسم للكاتب ستيف ألتن، ومن تأليف دين جورجاريس، وجون هوبر، وإريك هوبر.

وتدور قصة الفيلم حول مواجهة الغطاس والكابتن البحرى جوناس تايلور خطرًا غير معروف فى الأعماق غير المكتشفة فى خندق ماريانا الذى أجبره على إجهاض مهمته والتخلى عن نصف طاقمه، وعلى الرغم من أن الحادثة كلفته حياته فى النهاية، وزواجه وأى مظهر من مظاهر الشرف بسبب الهجوم على سفينته بواسطة مخلوق بحرى ضخم يبلغ طوله 70 قدمًا، من المعتقد أنها انقرضت لأكثر من مليون سنة، ومن ثم يتلقى مكالمة عن غرق غواصة على متنها زوجته السابقة، ما يضعه مخاوفه ويخاطر بحياته وحياة كل شخص محاصرًا فى سؤال واحد: هل يمكن أن يكون أكبر مفترس بحرى موجود على قيد الحياة.