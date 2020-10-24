شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "راسمك فى خيالى" يحذف كليب "بسكوتة مقرمشة" من يوتيوب بسبب حقوق الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع مصطفى عامر، مخرج كليب "راسمك فى خيالى" للنجم محمد حماقى، من حذف كليب حسن شاكوش "بسكوتة مقرمشة" من موقع يوتيوب الذى طرحها مؤخرا حسن شاكوش وحمادة مجدى، وذلك بعدما وصلت لأكثر من 25 مليون مشاهدة، بسبب تشابها مع الكليب الذى قدمه لحماقى.

كما أن "شاكوش" رفض الاعتراف بالاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية واقتباسها، لذلك تقدم المخرج مصطفى عامر بطلب لموقع الفيديوهات الشهير فى ظل تشابه "الإنترو"، وتم حذف كليب شاكوش بعد أن ثبت اقتباسه من كليب حماقى، خاصة أن الشركة المنتجة لشاكوش رفضت كافة الحلول الودية. يذكر أن حسن شاكوش كان قد اقتبس من محمد حماقى لحن أغنية "بنت الجيران".

وطرح مؤخرا مطرب المهرجانات حسن شاكوش ديو جديد مع المطرب حمادة مجدى تحت عنوان "بسكوتاية مقرمشة" بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. المهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".