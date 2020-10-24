شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى ومى فاروق ووائل الفشنى نجوم الغناء فى الليلة المحمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك في الليلة المحمدية " في صحبة الهادي الأمين " من نجوم الغناء المطربات مروة ناجي ومي فاروق وهدي عمار والمطرب وائل الفشني حيث سيتم الاحتفال بالمولد النبوي علي مسرح البالون وينتج العمل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج الدكتورعادل عبده.

نجوم الغناء في تلك الليلة سوف يطربون الحضور بأغاني في حب الرسول ومدح خير الأنام وخاتم المرسلين ، والعرض يشارك في بطولته نخبة من الفنانين منهم سوسن بدر، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، أحمد ماهر، طارق دسوقي"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي مع كوكبة من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

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في صحبة الهادي الأمين" يخرجه جمال عبد الحميد، تأليف وأشعار مصطفي عياد، ألحان صلاح الشرنوبي، مخرج منفذ أمل أسعد، ديكور محمود سامي، أغاني صفوت زينهم، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، مدير الإنتاج أمل حبيب ويأتي ذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال،