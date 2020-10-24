شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يخطف الأنظار بـ"الكمامة الحمراء" فى كاليفورنيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف الممثل المصري العالمي رامي مالك، الأنظار بعدما شوهد في خارج فندق لندن في ويست هوليود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث بدا مشغولا في حديثه عبر الهاتف خارج الفندق، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدى الفنان العالمي رامي مالك سويت شيرت أرزق وبنطلون داكن اللون، واضعا نظارته الشمسية على أعلى رأسه، بينما كان يتحدث في الهاتف، وماسكا بيده الأخرى نقودا وكتاب على ما يبدو، ووضع تحت ذراعه زجاجة مياه معدنية.



رامى مالك يخطف الأنظار بـالكمامة الحمراء في كاليفورنيا

وحرص الممثل المصري العالمي على ارتداء كمامة حمراء لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من بلدان العالم.

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وفى عام 2019، فاز رامي مالك بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، الذي روى قصة Queen Frontman Freddie Mercury.



رامي مالك

ويشارك رامي مالك في فيلم No Time To Die ، إلى جانب جانب دانيال كريسج وليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس و غيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.