شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم فى رسالة لجمهورها بعد "إلى بيروت الأنثى": ما كان قصدى أبكيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت المطربة اللبنانية نانسى عجرم مع ردود الفعل حول أغنيتها الأخيرة "إلى بيروت الأنثى" من خلال تغريدة على موقع تويتر خاطبت بها متابعيها حين كتبت: "ما كان قصدي بكّيكن ولا زعِّل حدا فيكن.. أنا كمان بكيت كتير، اللى راحوا كتار، كل يوم عم نودّع بعض، عم نخسر أحلى إيام حياتنا نحنا وبعاد عن بعض، بس الأمل بيبقى موجود وحبنا لبلدنا كل يوم رح يكبر أكتر وأكتر ، ..ولكل من وما يجبرنا على الرّحيل.. سنعود".



نانسى عجرم على انستجرام

وكانت النجمة نانسى عجرم طرحت أحدث أعمالها الغنائية "إلى بيروت الأنثى"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك عقب أيام من طرحها على أحد التطبيقات الغنائية حيث أعلنت عن ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام بجزء من الأغنية.

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جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عام وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

كما سبق وكشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم عن موعد طرح الأغنية لها من خلال تغريدة لها عبر "تويتر، قالت فيها "لكل عشاق بيروت الكتار وكل شخص مآمن إنو بيروت ما بتموت.. اسمعوا غنيتي الجديدة 7 مساءً بتوقيت لبنان على كل المواقع الموسيقية بيروت"، كما قالت في تغريدة أخرى: "إِنَّ كَونًا لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ.. سَوفَ يَبقَى عَدَمًا أَو مُستَحِيلاَ.. بيروت".