شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نجيب ساويرس يدعم نجله أنسي في مسابقة أفكار الشباب لصناعة أفلام السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم المهندس نجيب ساويس رئيس مهرجان الجونة نجله أنسى في مسابقته المقامة حاليا للشباب لتطوير صناعة افلام السينما، وحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كلا من الفنانة شيرين رضا والاعلامية ناردين فرج والمخرج أميررمسيس كأعضاء لجنة تحكيم للمشاريع المقدمة.

وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسي أبو سیف،الذي تلقى جائزة الإنجاز الإبداعي لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل «المومیاء» لشادي عبد السلام و«إسكندریة كمان وكمان» لیوسف شاھین و«الكیت كات» لداود عبد السید و«سرقات صیفیة» لیسري نصر الله .

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یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه ، وبوسترات الأفلام والجوائز التي حصل عليها، إضافة إلي مناظر من «عرق البلح» لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم «أحلام ھند وكامیلیا» لمحمد خان و«یوم مر.. یوم حلو» لخیري بشارة.

وحضر المعرض انتشال التميمي مدير المهرجان وانسي أبو سيف والممثل العالمي سعيد تغماوي والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خوري وتامر كروان.