شكرا لقرائتكم خبر عن ألتون جون يطلق دمية "باربى" الخاصة به تحمل نفس ستايله واسمه..ماذا قال عنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن مفاجآت النجم العالمى ألتون جون لا تنتهى حيث يبحث دائما عن الأفكار الجديدة التى تثير الكثيرمن الجدل .

أطلق ألتون جون " دمية باربى " الخاصة به والتى تظهر بنفس ستايل النجم الشهير، وهوالخبرالذى تصدرالكثير من المواقع الفنية الشهيرة و منها " ام ان أى " .



دمية باربي الخاصة بالنجم التون جون دمية باربي الخاصة بالنجم التون جون

وأشارالموقع أن جزء من التعاون مع شركة Mattel ، ستتوفر الدمية التى تبلغ قيمتها 50 دولارا (38 جنيه إسترليني) فى وول مارت فى الولايات المتحدة الامريكية ، و ظهرت الدمية مرتديه " جاكت " يحمل اسم التون ، فى حين البنطلون حملت كل ساق أول حرف من اسم التون ، فحملت ساق حرف E وحملت الساق الأخرى حرف J .

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دمية باربي الخاصة بالنجم التون جون دمية باربي الخاصة بالنجم التون جون

وفى حديث إيقونة الموسيقى و الغناء الشهير لموقع "رولينج ستون" حول الدمية الجديدة ، قال جون: "باربى هى رمز فى حد ذاتها ، لذا فإن تكريمها لعملى وأسلوبى الشخصى هو شرف حقيقى لى " .



التون جون يحمل الدمية التون جون يحمل الدمية

نشر ألتون جون على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " عدد من صور الدمية الجديدة و علق على الصورة فكتب نفس العبارة : " باربى هى أيقونة فى حد ذاتها، لذا فإن تكريمها لعملى وأسلوبى الشخصى هو شرف حقيقى، آمل أن تكون مصدر إلهام للمعجبين فى كل مكان لتحقيق أحلامهم بلا خوف وإمكانات لا حدود لها " .