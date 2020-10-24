نجيب ساويرس فى رحلة بحرية مع على فضل وسعيد تغماوى: نظهر لهم جمال البحر الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضى المهندس نجيب ساويرس، وقتا على مركب فى البحر، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، مع ضيوف مهرجان الجونة، وعلى رأسهم الفنان الهندى على فضل، والفنان الفرنسى المغربى، سعيد تغماوى، لإظهار جمال البحر الأحمر، ومصر. ونشر ساويرس صورة عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق عليها قائلا: "مع ضيوفنا النجوم فى مهرجان الجونة السينمائى نظهر لهم جمال بحرنا الأحمر ومصر، على فضل من الهند والفنان العالمى سعيد التغماوى الفرنسى المغربى.. أهلا وسهلا بكم".

من جهة أخرى دعم المهندس نجيب ساويس رئيس مهرجان الجونة نجله أنسى فى مسابقته المقامة حاليا للشباب لتطوير صناعة افلام السينما، وحضر المسابقة المقامة ضمن الدورة الرابعة من فعاليات مهرجان الجونة كلا من الفنانة شيرين رضا والاعلامية ناردين فرج والمخرج أمير رمسيس كأعضاء لجنة تحكيم للمشاريع المقدمة. Advertisements وشهد مهرجان الجونة صباح اليوم السبت افتتاح معرض لأعمال مصمم المناظر الشھیر ومهندس الديكور أنسى أبو سیف، الذى تلقى جائزة الإنجاز الإبداعى لمھرجان الجونة أمس الجمعة، ويضم المعرض اسكتشات وخطوط المناظر الخاصة بأفلام مثل «المومیاء» لشادى عبد السلام و«إسكندریة كمان وكمان» لیوسف شاھین و«الكیت كات» لداود عبد السید و«سرقات صیفیة» لیسرى نصر الله. یتضمن المعرض بعضًا من ھذه التصمیمات والاسكتشات، ومقاطع من أفلامه، وبوسترات الأفلام والجوائز التى حصل عليها، إضافة إلى مناظر من «عرق البلح» لرضوان الكاشف، إضافة إلى فيلم «أحلام ھند وكامیلیا» لمحمد خان و«یوم مر.. یوم حلو» لخیرى بشارة. وحضر المعرض انتشال التميمى مدير المهرجان وانسى أبو سيف والممثل العالمى سعيد تغماوى والمخرجة هالة خليل والمنتجة ماريان خورى وتامر كروان.

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