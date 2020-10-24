شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان X صورة جديدة مع روبوت آلى: نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم محمد رمضان فى صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أشار فيها إلى أنه نمبر وان على طريقته الخاصة، وذلك من خلال "روبوت آلى" مكتوب عليه ONE أشار إليه رمضان بطريقته المعتادة، وكان النجم محمد رمضان كشف عن بدء تصوير أغنيته الجديدة "الشرع حلل أربعة"، في دبي، حيث نشرعبر حسابه بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس التصويروهويجلس بإحدى السيارات الفارهة على أنغام بعض كلمات الأغنية، معلقا عليها: "من دبي بدأنا التحضير لتصوير أغنية الشرع حلل أربعة.. ثقة في الله نجاح".

Advertisements



محمد رمضان على انستجرام

على جانب آخر كشفت فرقة المهرجانات الشعبية "المدفعجية" عن عمل جديد يجمعهم بالنجم محمد رمضان، حيث نشر الحساب الرسمي للفرقة صورة لهم معه، مصحوبة بتعليق عبر موقع "إنستجرام": "الجديد شديد مين مستني، المدفعجية ومحمد رمضان".

وطرح النجم محمد رمضان 30 أغنية في عامين، دون أن ينزل تحت حاجز الـ 20 مليون مشاهدة، في حين حققت أكثر أغنية مشاهدة 280 مليون مشاهدة، وهي "انساي" مع النجم المغربي سعد لمجرد.

وفى سياق آخر تجاوزت أغنية "يا حبيبى" للنجم محمد رمضان والنجم العالمى ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة فى أسبوعين منذ طرحها عبرالقناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبى، وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبى"، وكتب: "فى إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبى، ربنا يحفظكم ويحميكم".