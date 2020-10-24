شكرا لقرائتكم خبر عن إيما روبرتس تتألق بأزياء أنيقة تبرز حملها الأول فى أحدث ظهور لها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الممثلة العالمية إيما روبرتس في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها صورا لها خلال فترة انتظارها لطفلها الأول بملابس أنيقة.

الممثلة العالمية إيما روبرتس، البالغة من العمر 29 عاما، ارتدت ملابسها التى تتسم بالأناقة طوال فترة الحمل، حيث ظهرت مرتدية ملابس تعتمد على أسلوب "الكشكشة"، معلقة: "حصلت طفلتى على بريق يوم holidate للصحافة السينمائية".



الممثلة إيما روبرتس

وخطفت الممثلة العالمية إيما روبرتس الأضواء فى الآونة الأخيرة بعدما شوهدت مع حبيبها غاريت هيدلوند يتجولان في لوس أنجلوس، حيث حرصت على ارتداء قميصًا وبنطلونًا رياضيًا وهي تمسك بيدها هيدلوند.



إيما روبرتس

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وأظهرت صورا نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في وقت سابق، النجمة إيما روبرتس التي ظهرت عليها ملامح الحمل بوضوح، حيث ارتدت قميصًا فضفاضًا مع بنطال رياضي أسود للنزهة، حيث كان الاثنان مرتاحين وهما يسيران جنبًا إلى جنب في أحد شوارع لوس أنجلوس.



إيما روبرتس في فستان أنيق

الممثلة العالمية إيما روبرتس البالغة من العمر 29 عاما لم ترتد الكمامة خلال تجولها مع غاريت هيدلوند الذي لم يكن يرتدي هو الآخر الكمامة في هذه النزهة غير الرسمية.

وأعربت ممثلة قصص الرعب الأمريكية عن سعادتها حول انتظارها مولودها الجديد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "ممتنة جدًا لعائلتي ولجعلت حملي يشعر بالاحتفال في مثل هذه الأوقات العصيبة أنا أحبكم يا رفاق".



