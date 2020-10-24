شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تتغزل فى زوجها عمرو يوسف:" مع حبيبى أبو حياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزلت النجمة كندة علوش، فى زوجها النجم عمرو يوسف، وذلك خلال حضورهم أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة .

ونشرت كندة علوش، صورا لها مع زوجها من حفل الافتتاح أمس الجمعة، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة : "مع حبيبي.. أبو حياة" ونالت الصورعلى إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى جمالهما



كندة علوش



كندة

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وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، أمس الجمعة حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء، وحرص "تلفزيون الخليج 365" على لقاء عدد من الفنانين خلال حفل الافتتاح. وقال الفنان شريف رمزى، خلال حضوره حفل افتتاح الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائى، إنه سعيدة بالمشاركة فى المهرجان، موجهاً الشكر للقائمين على المهرجان، موضحاً أن التواجد هذا العام مهم للغاية بعد انتشار فيروس كورونا، وتنظيم المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة ثقافيا وفنياً وسياحياً، مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى المصرى.

وفى ذات السياق، أعربت الفنانة ريم مصطفى، عن سعادتها بالتواجد في مهرجان الجونة هذا العام، مؤكدة أن تنظيم المهرجان يمثل قامة فنية كبيرة.

وأوضحت الفنانة ميس حمدان، أن ظهورها بشكل مختلف في كل مناسبة هو أمر مألوف وجيد، فالفنان يجب أن يكون متنوعا ومختلفا، وداعبت ميس حمدان الكاميراً قائلة: "أنا باكل في كل الأوقات، والأكل أهم حاجة في حياتى، بس بهرى نفسى في الجيم".

وفى ذات السياق، قالت الفنانة جومانا مراد، خلال حضورها حفل افتتاح الدورة الـ 4 من مهرجان الجونة السينمائى، إن الأجواء فى مهرجان الجونة أكثر من رائعة، والتنظيم على أعلى مستوى، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، كما أن مهرجان الجونة مهرجان عالمى وملتقى لجميع الفنانين.

وبسؤالها عن الأغنية التى تمثل حياتها، قالت جومانا مراد: "أغنيتى المفضلة تمثل حياتى هي (لقيت الطبطبة)"، واستطرد الدكتور ربيع بسيسو زوج الفنانة جومانا مراد: "بطبطب على طول".