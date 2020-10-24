قمر بن سلطان تعلق على "طوارئ كورونا" في تونس: قرارات متناقضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة التونسية قمر بن سلطان عن موقفها الرافض لإلغاء الفعاليات الفنية وإغلاق قاعات السينما والمسارح في تونس، لمنع تفشي كورونا

وقالت بن سلطان في مقابلة مع ”الخليج 365”: "كورونا لم يعد مسألة ظرفية وعابرة بل هو مسألة تلازمنا منذ شهر مارس/ آذار المنقضي إلى حد الآن".



وأعربت عن تفهمها لبعض قرارات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي بإلغاء جميع الاحتفالات والأنشطة الثقافية لكنها اعتبرت في السياق ذاته أن بعضها متناقض وغير متجانس.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عن جملة من القرارات للحد من انتشار وباء كورونا من بينها إلغاء التظاهرات الثقافية في البلاد.

ولامت بن سلطان على الحكومة التونسية الحالية بأنها لا تهتم بالقطاع الثقافي ما تسبب في بروز حراك احتجاجي من قبل جميع الفنانين التونسيين الغاضبين.

وأكدت أن الفنان في تونس مهمش وحقوقه مهضومة ولا يوجد قانون يحميه داعية رئيس الحكومة الحالي للالتفات ولو قليلا لهذا القطاع الذي يعيش العديد من الصعوبات والمشاكل، وفق تعبيرها.

وفيما يتعلق بتحزب عدد من الفنانين التونسيين وخوضهم غمار السياسة، اعتبرت قمر بن سلطان أن الفنان لا يجب أن يكون لديه أي انتماء سياسي لأنه قد يضره في عمله لكن دائما يجب أن يكون للفنان موقف ذاتي لأنه مواطن في نهاية الأمر ويجب أن يكون مهتما بالشأن العام في بلاده.

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وبخصوص أعمالها الجديدة، قالت قمر بن سلطان إنها تشارك في فيلم سينمائي طويل بعنوان "ألباتروس" مازال بصدد الإنجاز إضافة إلى مشاركتها في فيلم سينمائي قصير لم تفصح عن تفاصيله.

وأكدت أنها تنتظر بفارغ الصبر فتح قاعات السينما من جديد لعرض هذه الإنتاجات وعودة إقبال الجمهور لمشاهدتها.

وفيما يتعلق بالإنتاج السينمائي في تونس، عبرت بن سلطان عن أسفها لعدم كثافة الإنتاجات وغزارتها وذلك بالرغم مما شهدته بلادها في السنوات الأخيرة من تعدد الأعمال وازدياد المقبلين عليها.

وترى بن سلطان أن الأعمال السينمائية الجديدة تحمل رؤية جديدة يساهم في إنجازها الجيل الجديد من الشباب.

وقمر بن سلطان هي مغنية وممثلة تونسية برزت في المسلسل التونسي "شورب" الذي عرض سنة 2018 بشخصية "زينات"، ودرست الموسيقى في تونس وانطلق مشوارها الفني عام 2013.

وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية السينمائية من بينها مسلسل "بنت ولد" ومسلسل "زنقة الباشا" وفيلم" حبيت نقلك" و"نعم لكن لا" وغيرهم.