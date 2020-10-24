أريانا غراندي تتخيل الحياة في البيت الأبيض في اغنيتها الجديدة "​Positions​"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت النجمة العالمية ​أريانا غراندي​ اغنيتها الجديدة "​Positions​" وفيها تتخيل الحياة في البيت كرئيسة لأميركا تقود فريقًا شاملاً وعصريًا من المسؤولين في مجلس الوزراء.

الفيديو ، الذي تم طرحه في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة 23 أكتوبر، يفتتح مشاهده على غراندي في قاعة اجتماعات في البيت الأبيض مرتديًة زيًا مستوحى من جاكي كينيدي (بما في ذلك قبعة من حقبة الستينيات وقفازات). ويبدو فريقها عائلي فهي محاطة بأكثر مستشاريها الموثوق بهم، بما في ذلك الأم جوان غراندي، والصديقة والمتعاونة تيلا باركس، ونيجا شارلز الكاتبة المشاركة كتابة الاغنية، وصديقة طفولتها المفضلة ميشا لامبرت. يحصل العديد من كلاب غراندي أيضًا على أدوار البطولة في الفيديو القصير حيث يسيرون في شارع بنسلفانيا ويعجبون بصورهم الخاصة التي تتدلى في جميع أنحاء البيت الأبيض.

توقع غراندي قوانين في المكتب البيضاوي، وتعقد اجتماعات مع الخدمة السرية وتوزع ميداليات الشرف لشركات البريد في الفيديو الذي أخرجه ديف مايرز.

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وعلى الرغم من أن الفيديو الموسيقي الخاص بغراندي ليس مباشرًا في ازدرائه للإدارة الحالية مثل أحدث أغنية منفردة لزميلتها ديمي لوفاتو الذي حمل عنوان "القائد العام" أو "Commander In Chief" ، لا تزال غراندي تستخدم المشاهد في عملهالإثبات نقطة، بما في ذلك الاحتفال بـخدمة البريد USPS، وهي منظمة كانت إدارة ترامب تحاول تفكيكها كشكل من أشكال قمع الناخبين خلال العام الماضي.

كما أن تسليط غراندي الضوء على النساء في الجيش والخدمة السرية والسياسة لم تغب عن المشاهدين أيضًا، حيث تمنح نجمة البوب ​​جمهورها الشاب فرصة لتصور وظائفهم المستقبلية المحتملة، والتي لا يرونها غالبًا في الأخبار.

يذكر الأغنية المنفردة هي جزء من ألبوم غراندي السادس، الذي سيصدر في 30 أكتوبر.