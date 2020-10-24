محمد الفارس يطلق أغنيته الجديدة "حلوة ما شفت"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلق الفنان العراقي محمد الفارس أغنيته الجديدة "حلوة ما شفت" ثمرة تعاونه الأول مع شركة تيونز أرابيا. الأغنية رومانسية باللهجة العراقية صاغ كلماتها الشاعر علي الذهبي، ولحنها عامر رأفت، وتولى التوزيع والمكساج والماستر عثمان عبود. ومن إنتاج شركة Tunes Arabia وإشراف عام حسن طالب.

ويقول مطلع الأغنية:

حلوة ماشفت منك ... جبتهة وياك هاملني

اذا ماتعرف اتقدر ... اكو غيرك يقدرني

اني اهواي حبيتك ... وانتة اهواي عايفني

ليش اتضوج من تعرف ... واحد غيرك يحبني





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