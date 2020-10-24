بعد جلسة التصوير الجريئة.. زينب غريب تثير الجدل من جديد في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

ظهرت الفنانة الشابة زينب غريب، بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة السينمائي في أول أيام فعاليات المهرجان.

وأطلت زينب عبر السجادة الحمراء في الجونة السينمائي مرتدية ملابس سوداء مفتوحة من الأعلى، وذلك بعد إطلالتها بالأمس خلال حفل افتتاح المهرجان.

وكانت زينب غريب تعرضت للعديد من الانتقادات عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بعد نشرها صورًا من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت زينب غريب، بإطلالة اعتبرها متابعيها جريئة بعض الشيء، إذ ارتدت فستانًا مكشوف الظهر باللون الأحمر.

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وجاءت بعض التعليقات كالتالي: مش عارف ليه إنتِ متصورة كدا؟!"، "إيه الحكمة يا زينب؟!"، ليه الصور دي أنا كنت بحبك؟!"، مالك يا زينبو؟!"، أعتقد إن بابا غريب لو شاف الصور دي مش هيبقى مبسوط خالص"، ربنا يهديكِ".

زينب غريب، حققت نجاحًا من خلال دورها بمسلسل "بـ100 وش"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة الفنانة نيللي كريم، والفنان آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، من إخراج كاملة أبو ذكري.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.