ياسمين صبري :"الحياة حلوة بس نفهمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا لها من افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصور بإطلالة أنيقة، علقت :"الحياة حلوة بس نفهمها".

وأُقيم حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.