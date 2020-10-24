بالصور| أروى جودة بكمامة على شكل "يشمك" مع أحمد السقا في عرض "حارس الذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

حرصت الفنانة أروى جودة على التقاط صور تذكارية مع الفنان أحمد السقا، على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم حارس الذهب للفنان أحمد مالك المشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت أروى مرتدية كمامة على شكل "يشمك"، وحرصت على تهنئة مالك على فيلمه في تصريحات خاصة لـمصراوي.

شهد العرض حضور لبلبة، جمال سليمان، آسر ياسين، بسمة، منة شلبي، هاني رمزي، أحمد حاتم، تامر كروان، أيتن عامر، نسرين طافش.

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