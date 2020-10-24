وفاة والد الفنانة أماني كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

توفي اليوم السبت، والد الفنانة الشابة أماني كمال، مطالبة جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأعلنت أماني، خبر رحيل والدها عبر حسابها على "إنستجرام"، ونشرت صورة له وعلّقت: "حبيبي ودهري وبابا.. بحبك وهتوحشني أوي.. ادعوا لبابا بالرحمة ويكتب له الجنة، يا رب يا حبيبي يكتب لك الجنة".

أماني كمال من مواليد 19 مارس 1990، بدأت العمل الفني من خلال فيلم "العالمي" عام 2009، ثم عملت بين السينما والتليفزيون، ومن أفلامها (القشاش، هاتولي راجل، جوازة ميري)، ومن مسلسلاتها: (حكايات بنات، الشك، السيدة الأولى، جبل الحلال).

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أماني كمال مسلسل "حب عمري" المعروض في رمضان الماضي، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبد العزيز حشاد.