موقف طريف لمحيي إسماعيل في مهرجان "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مازح الفنان محيي إسماعيل مصوري القنوات الفضائية والمواقع الصحفية، مساء اليوم السبت 24 أكتوبر، أثناء حضوره فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

بدأت الأمر بطلب المصورين أن يقف محيي إسماعيل في المكان المخصص لالتقاط صور للنجوم، على السجادة الحمراء، وعندما طالبه أحدهم بالتحرك قليلا لليسار، سأله إسماعيل مازحا: هل أنت مخرج حتى توجهني.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي انطلقت أمس الجمعة 23 أكتوبر وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه، وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية.