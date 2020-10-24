"صورة من المستشفى".. أرنولد شوارزنيجر يخضع لجراحة بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضع الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر لجراحة بالقلب في إحدى المستشفيات بمدينة كليفلاند التابعة لولاية أوهايو بأمريكا.

نشر بطل أفلام الحركة، صور عبر موقع "تويتر"، وقال أنها العملية الثانية له، بعد أن خضع للأولى منذ عامين"، وقال "أرنولد" أيضا، أنه في حالة جيدة، ووجه الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى.

وأرنولد شوارزنيجر، ممثل له شعبية واسعة، ولد 30 يوليو 1947، في النمسا، اهتم بشدة من صغره باللياقة البدنية ورياضة كمال الأجسام، وتنافس في العديد من المسابقات الصغيرة في أوروبا، وعندما هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1968 في سن الحادية والعشرين، بدأ نجمه في الظهور.