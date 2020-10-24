صورة| سوسن بدر بـ"لوك" جديد في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

ظهرت الفنانة في الصورة بـ"لوك" جديدة، وقامت بقص شعرها، كما نصحها جمهورها، علقت :"أنا سمعت كلامكم وقصيت شعري".

أحدث أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، ياسميين عبد العزيز، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

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