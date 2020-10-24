أمير رمسيس يتحدث لـ"الخليج 365" عن أبرز الصعوبات التي واجهت "الجونة السينمائي4"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن أبرز الصعوبات التي واجهت الدورة الرابعة التي انطلقت مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر، تمثلت في شعورهم أنهم يبدأون كل شيء من الصفر، بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا على العالم.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أبرز الصعوبات اننا بنفكر في كل حاجة من الصفر، كل دورة بنكون معنيين بالمحتوى الفني من أفلام وجلسات نقاش ومحاضرات، هنا لازم نرجع نعيد الشكل ونهتم بكل التفاصيل، ازاي هتعملي مهرجان، طب نظام حجز التذاكر هل الناس هتلمس التذاكر دي ما هي وسيلة للعدوى فكان لازم يكون فيه تطبيق للحجز اليكترونيا".

وشدد أمير على اهتمام المهرجان بمسألة التباعد في القاعات، مضيفًا "حرصنا على توفير أجواء صحية داخل الفنادق، وكنا بنفكر كما لو كانت أول دورة مهرجان في التاريخ"، لافتا أن أثناء الإعداد للدورة الجديدة كان يشغلهم التفكير في أن هناك أناس لن يستطيعوا الحضور بسبب كورونا، وأن بلدانهم تغلق عليهم وتمنع الطيران.

"الجونة السينمائي" انطلقت فعالياته الجمعة 23 أكتوبر، وتستمر حتى 31 من نفس السهر، وشهدت عرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" إخراج كوثر بن هنية.