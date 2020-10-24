ثنائيات مهرجان الجونة .. وراء كل صورة حكاية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - من بين 250 من نجوم حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، خطف الثنائيات الأنظار كالعادة على السجادة الحمراء، خاصة وان حضور الدورة الرابعة كان مميزا ووراء كل ثنائي قصة مشوقة، كما افتقد عشاق النجوم ثنائيات لطالما أثارت الجدل في الدورات الماضية واشهرهم أحمد الفيشاوي وزوجته.

عمرو يوسف يرد الجميل لزوجته كندة علوش

الثنائي الأبرز والأكثر أناقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2020 كان النجم عمرو يوسف والفنانة كندة علوش، وبعيدا عن الأناقة المعتادة للنجمين، حرص عمرو يوسف على رد الجميل لزوجته كندة فمنحها هذا العام الصدارة، واكد صراحة أن حضوره للدورة الرابعة لدعم كندة بمناسبة مشاركتها في عضوية لجنة التحكيم، والاحتفال بنجاحها في حكاية "ضي القمر" أول عمل فني لها بعد احتجاب دام 3 سنوات تفرغت فيهم لرعاية يوسف وابنتهما حياه.

عمرو يوسف حرص على دعم كندة علوش

أحمد السقا يدعم زوجته مها الصغير ولكن

حرص النجم أحمد السقا على تسليط الأضواء على زوجته مها الصغير لدعم مشوارها كإعلامية متخصصة في مجال الفن عبر برنامجها الجديد، وكان واضحا أنه يتجنب الحديث عن أعماله الفنية مفضلا التركيز على ثقافة مها السينمائية، ولكن الزوجة لم تساعده كثيرا حيث تسببت إطلالتها الغريبة في ردة فعل غير إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اطلالة مها الصغير ضيعت دعم أحمد السقا

آسر ياسين برفقة زوجته وولديه وإطلالة "من ضهر راجل"

تعرضت زوجة آسر ياسين للتنمر في ظهورها الأول برفقته على السجادة الحمراء، بمهرجان الجونة في دوراته السابقة، ورد آسر بالظهور مجددا هذا العام برفقتها، وضم إليها طفليهما، وحرص على تقديم الدعم لعائلته، بالتقاط عدة صورة جماعية مقتبسة من بوستر فيلمه الشهير "من ضهر راجل"، بينما قدمت الزوجة الدعم لياسين بعد اختياره كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة.

آسر ياسين النجم الوحيد الذي حضر برفقة أطفاله

أحمد داود وعلا رشدي فاكهة السجادة الحمراء

ينتظر عشاق النجوم اطلالة الثنائي أحمد داود وعلا رشدي فهما قادران دوما على إثارة الضحك بطريقتهما اللافتة للتعبير عن حبهما، ولكن الجديد في الدورة الرابعة أن الضواء ذهبت إلى علا وليس داود كما كان يحدث سابقا، بعدما تألقت رشدي في مسلسل "ب100 وش" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2020.

علا رشدي تخطف الأضواء من أحمد داود لأول مرة

آيتن عامر في اختبار الحقيقة مع زوجها عز العرب

انتظر الكثير من جمهور آيتن عامر ظهورها الأول بمناسبة عامة للتأكد من مصداقية تصريحات نسبت إليها حول التخلص تماما من الوزن الزائد واستعادة قوامها الرشيق، خاصة وان بعض وراد مواقع التواصل الاجتماعي شكك في مصداقية الصور المنشورة مؤخرا عبر حسابها بموقع إنستقرام، وأكدوا أنها معدلة بالفوتشوب، وجاء اختبار الحقيقة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، حيث ظهرت آيتن بقوام رشيق، يدعمها زوجها مدير التصوير عز العرب.

آيتن عامر هل نجحت في اختبار الرشاقة؟

جومانة مراد وأول ظهور برفقة زوجها

مفاجأة السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في دورته الرابعة كانت في إطلالة النجمة السورية جومانا مراد، حيث ظهرت للمرة الأولى برفقة زوجها رجل الأعمال الأردني، كما ظهرت في مناسبة عامة للمرة الأولى بعد إنجاب طفليها التوأم، وخطفت جومانا الأنظار برشاقة غير متوقعة من سيدة لم يمر على خضوعها لعملية ولادة إلا شهور قليلة.

جومانا مراد بأول ظهور بعد انجاب طفليها التوأم

خالد الصاوي وزوجته قصة حب مؤثرة

تحدث النجم خالد الصاوي كثيرا عن دعم زوجته له أثناء محنته المرضية مع التهاب الكبد الفيروسي، وبالأمس جاء الدور ليقاسمها فرحة التتويج بجائزة "إنجاز العمر"، وحرص على التقاط الصور برفقتها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

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خاللد الصاوي شارك زوجته إنجاز العمر

روجينا وأشرف زكي وأول ظهور بعد أزمة الاستقالة

أثار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أزمة كبرى الأسبوع الماضي بإعلان رغبته في تقديم استقالته من منصبه، وتأكيده أن قراره نهائي ولا رجعة فيه، وامتنعت روجينا عن التعليق رغم إصدار عدد كبير من نجوم الفن بيانات تناشد زكي التراجع عن موقفه، وجاء ظهورهما الأول في مناسبة عامة بالأمس على السجادة الحمراء للمهرجان، ويبدو أن أشرف اشترط عدم التطرق لموضوع الاستقالة قبل اجراء اية مداخلات صحفية، وساندته روجينا بنقل دفة الحوار لدورها في مسلسل البرنس وكان لافتا تجاهلها الحديث عن مسلسلها الأخير "اسود فاتح".

روجينا نجحت في احتواء ازمة استقالة زوجها أشرف زكي

راندا رياض تواصل دعم محمد الشرنوبي رغم الحصار

محمد الشرنوبي عانى مؤخرا من حصار شديد تفرضه محتكرة جهوده الفنية وخطيبته السابقة سارة الطباخ، ولكن كالعادة دعمته زوجته راندا رياض وظهرت معه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة باطلالات رومانسية ساحرة لتبعث رسالة مفادها أن كل ما حدث مؤخرا لن يؤثر على سعادتهما.

راندا رياض تواصل دعم محمد الشرنوبي

محمد فراج وبسنت شوقي في الصندوق الأسود

في الدورة الماضية من مهرجان الجونة تم إعلان خطوبة الفنان محمد فراج على الفنانة بسنت شوقي، وهذا العام تجدد ظهورهما على السجادة الحمراء وخطف فراج الأنظار بسبب لحيته الطويلة جدا، وهو ما استدعى سؤاله عن حقيقة انضمامه لبطولة مسلسل "الاختيار 2" أمام كريم عبد العزيز واحمد مكي، كما حاول عدد كبير من الحضور معرفة سر "الصندوق الأسود" وهو عنوان فيلمه الأخير مع النجمة منى زكي.

محمد فراج وبسنت شوقي أعلبنا خطوبتهما من مهرجان الجونة

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