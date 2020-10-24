حضر منذ قليل الفنان آسر ياسين و الفنان محيى إسماعيل والمخرج أمير رمسيس و ريا أبى راشد و المخرجة هالة خليل وجورجينا طواف، على السجادة الحمراء لفيلم "حارس الذهب" للمخرج والمؤلف رودريك ماكاى، وبطولة أحمد مالك، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فى الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.
وكان "حارس الذهب" شهد عرضه العالمى الأول فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، حيث نال استحساناً عالمياً، إذ وصفتهمجلة فارايتى بأنه "تجربة ممتعة أخاذة"، وقالت الجارديان: "فيلم ويسترن فى قوة الجلود القديمة وجودة الذهب"، كما حصد بطله الشاب أحمد مالك إعجاب ومديح النقاد إذ كتبت عنه مجلة سكرين دايلى: "مالك خاطف للأنظار فى دور حنيف (البطولة)".
وتدور أحداث الفيلم مع نهاية القرن الـ 19 فى أستراليا الغربية، حين يسعى راعى جمال أفغانى
وكان الفيلم تلقى دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهى Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائى الإقليمي.
كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين أول الحاضرين لعرض "حارس الذهب" بمهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.