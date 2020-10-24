أيمن بهجت قمر يعلن عن فريق عمل جديد لفيلم "تحت تهديد السلاح"

قال السيناريست أيمن بهجت قمر ، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إنه سيكون هناك فريق عمل جديد لفيلم "تحت تهديد السلاح"، نظرا لإنشغال فريق العمل السابق في أعمال أخرى.
وكتب قمر قائلا:" إخواتنا وزملائنا في اعمال ومسلسلات رمضان.. بكل ود ومحبة.. كرو كامل جديد لفيلم تحت تهديد السلاح ..وان شاء الله تتعوض ونتقابل في اعمال جديده قريب ..والتفاصيل في اقرب وقت ان شاء الله".
وتدور أحداث فيلم "تحت تهديد السلاح" حول إطارتشويقى وإثارة، حيث يتعرض بطل العمل لأزمة كبيرة وتقلب حياته رأساً على عقب، ليبدأ بعدها في البحث عن التفاصيل التي أدت لتلك الأزمة، وتتولى الأحداث.
وكان من المقرر أن يشارك في بطولة العمل الفنانون هانى سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وإخراج ماندو العدل.
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