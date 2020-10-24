اليوم .. أكرم حسني يبدأ تصوير مشاهده الأولى في "العميل صفر"

بدأ الفنان أكرم حسني تصوير مشاهده الأولى من فيلم "العميل صفر" اليوم السبت في الديكور الرئيسي للعمل، ويشاركه البطولة الفنانة نيللي كريم ، ومن إخراج محمد سامى.

وتدور أحداثه فيلم " العميل صفر" في إطار كوميدي مع

بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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يذكر أن فيلم "العميل صفر" فكرة محمد

سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً.