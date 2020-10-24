تعرف على لجنة تحكيم مسابقة "تطوير الصناعة السينمائية" بالجونة

أعلن أنسي ساويرس ابن المهندس نجيب ساويرس ، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، عن مسابقة الشباب لتطوير صناعة افلام السينما .

حرص المهندس نجيب ساويرس على الحضور دعما لابنه في المسابقة

التي أطلقها، وفي الإعلان عن المسابقة التي تتكون من شيرين رضا وناردين فرج والمخرج أمير رمسيس.

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وتدعم المسابقة الشركات الناشئة التي لها علاقة وثيقة بالترفيه وصناعة

الأفلام على خروج أفكارهم إلى النور نظرا لأن المجال يحتاج إلى أفكار شابة خلاقة.

وتواجد في المسابقة المشاركين فيها ممن طرحوا عدد من الافكار في مختلف الجوانب سواء اختيار ممثلين أو أزياء أو تصوير أو موسقى أو انتاج وعرضوها على لجنة التحكيم لاختيار الأفضل منها.