نادية مصطفى تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب

دعت الفنانة نادية مصطفي جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب. ونشرت نادية مصطفى صورًا لها عبر موقع Advertisements التواصل الاجتماعي "انستجرام " من داخل اللجنة الانتخابية معلقة: "إنزل وشارك". التواصل الاجتماعي "انستجرام " من داخل اللجنة الانتخابية معلقة: "إنزل وشارك". يذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تجري يومى السبت والأحد بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح. انتخابات مجلس النواب، تجري يومى السبت والأحد بـ 14 محافظة هى، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

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