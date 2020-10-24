شاهد.. ريم مصطفى على السجادة الحمراء في حفل إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها صورة جديدة لها من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"ريم" صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة:"حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2020"، وقد تفاعلمعها الكثير من متابعيها عبر التعليقات .
يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، بطولة أحمد العوضي، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، أحمد صيام، إبراهيم حسن، طارق تاج، عواد سليمان، أندرو عماد، أحمد سعد والي، أمل عيد، أحمد هاني، محمد البوهي، محمد فرج، محمد الراوي، محمد هاني، أحمد إسماعيل، ليلى حسين، حاتم آدم، محمد عصام.
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