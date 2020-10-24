فن ومشاهير

شاهد.. خالد أنور برفقة الصاوي في مهرجان الجونة السينمائي

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شارك الفنان خالد أنور متابعيه مجموعة صور جديدة له من حفل إفتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

 

 

وظهر"أنور" من خلال الصور برفقة الفنان

خالد الصاوي، وعلق عليهم قائلاً:"لحظة مبهجة على السجادة الحمراء، مهرجان الجونة السينمائي"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات .

 

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة،

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 31 من أكتوبر.

 

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد أنور مسلسل "خيانة عهد"، تأليف أحمد عادل سلطان، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة  يسرا، تيام قمر، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد .

 

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