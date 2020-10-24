تراند اليوم : درة لبست بسمة علي ذوقها .. شوف الحلاوة

حضرت الفنانة بسمة أمس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وظهرت بفستان غاية في الأناقة من مجموعة المصمم مهند كوجاك.

وفي ثاني أيام المهرجان، قررت بسمة ارتداء فستان بتوقيع كوجاك، من تصميم الفنانة درة التي أطلقت كبسولة أزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء الشهير، ونشرت بسمة صور الفستان البسيط عبر حسابها على Instagram وكتبت: “حبيت الفستان من تصميم درة وكوجاك، بسيط وفي الصميم”.

لترد عليها درة قائلة: “يجنن عليكي يا حبيبتي شكلك جميل”.

وكانت درة كشفت لمجلة Vogue بنسختها العربية عن تفاصيل أولى مجموعاتها التي تحمل اسم “رومنتيك”، قائلةً: “استوحينا التصاميم من الأناقة الكلاسيكية التي أحبها، أنوثة ونعومة الدانتيل مع جانب عصري وعملي ومتمرد”.

وأصدرت درة هذه الكبسولة، أي المجموعة الصغيرة من الأزياء، في مساء الجمعة 16 أكتوبر الجاري، فهل سترتدي منها في مهرجان الجونة المقرر بدء فعالياته في الجمعة 23 أكتوبر الجاري.

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ومن ناحية أخرى، درة خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل “الحرملك 2” المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة ‏التي كان يعيش فيها العثمانيين، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية ومنها خلع السلطان عبد العزيز وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.

على صعيد آخر، تنشغل الفنانة بسمة بتصوير فيلم الرعب الجديد “قبل الأربعين” للمخرج معتز حسام الدين. بطولة داليا مصطفى ومحمد علي رزق وهالة فاخر وأحمد كمال. إنتاج بروماكس فيلم للإنتاج الفني.

وكان حفل افتتاح المهرجان قد شهد العديد من المواقف واللقطات الطريفة التي كان أبطالها النجوم الذين تجاوز عددهم أكثر من 130 فنانًا وفنانة احتشدوا في قاعة المؤتمرات بالجونة خلال حفل الافتتاح ، والذي أقيم لأول مرة فيها بعد ثلاث دورات متتالية أقيم فيها الافتتاح بمنطقة المارينا.

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.

زوجها.