تراند اليوم : الشبشب إترفع .. حماده هلال مش هيغني : مقدرش أزعل مراتي

كشف الفنان حمادة هلال، عن رأيه في الجدل المثار مؤخرًا، بعد تشابه اسم أغنيته الجديدة “الشرع محللي أربعة” مع نفس أغنية الفنان محمد رمضان، الذي أعلن مؤخرًا عن طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر هلال، فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، وقال فيه: “أغنية الشرع محللي أربعة، بقالها 4 شهور معايا، ومكنتش هتنزل الفترة دي، وكنت مأجل نزولها عشان أنزل بأغنية (طحن بطحن) ثم أغنية (الجدعنة)، وللأسف لما لقيت فيه حوار حاصل اليومين دول، لقيت الغنوة اسمها في السوق موجود.. أنا مش بظن في حد ظن خاطئ خالص.. أنا بحترم كل زمايلي وصحابي، وكل الناس عارفة كدة وتشهد بكدة، ولكن ده مجهود بقالنا 4 شهور شغالين فيه، وكان قراري أنزل بالغنوة اليومين الجايين دول إن شاء الله”.

وأضاف هلال: “بقول لكل الستات.. عمري في حياتي ما هعمل حاجة تزعلكم خالص..صدقوني، بحترمكم جدًا، لأنكم اخواتنا، ولا هزعل مراتي ولا أمي الله يرحمها، ولا أي حد خالص .. إن شاء الله إنتظرونا قريبًا، وأشوفكم على خير”.

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“الشرع محللي أربعة” للفنان حمادة هلال من كلمات محمود سليم، ألحان جابر جمال، توزيع مونتي.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر منذ يومين مقطع مصور عبر حسابه على إنستجرام، يغني جزء من الأغنية الجديدة “الشرع حلل أربعة”.

وأثار اسم الأغنية، جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ اعتبر البعض أن الأغنية تحرض على تعدد الزوجات.