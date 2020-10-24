تعرف على سعر إطلالة زوجة أحمد السقا في افتتاح مهرجان الجونة

رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على حضور حفل افتتاح فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس الجمعة.

وظهرت مها الصغير بإطلالة مثيرة للجدل بعض الشئ، حيث إنها ارتدت فستانا وارتدت عليه جاكيت أشبه بجاكيت البدلة الرجالي، وهي كانت الإطلالة الأغرب بين جميع الحاضرين لحفل افتتاح المهرجان.

أحمد السقا وزوجته مها الصغير في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وتعدى سعر إطلالة مها الصغير مبلغ الـ30 ألف جنيه مصري، حيث إن الفستان الذي ينتمي إلى ماركة "Christopher Kane"، بلغ سعره 990 دولار، فيما بلغ سعر الجاكيت التي ارتدته عليه 932 دولار.

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سعر إطلالة زوجة أحمد السقا في مهرجان الجونة

وبدأت فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان بعرض فيلم، "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذى عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه فى قسم آفاق، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهاينى بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

سعر إطلالة زوجة أحمد السقا في مهرجان الجونة

يذكر إن القائمين على مهرجان الجونة يحرصون على إتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الصحية، وفقًا للتنسيق مع فريق وزارة الصحة المتواجد بالجونة.