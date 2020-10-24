الرجل الفارغ.. اختفاء مراهقين ومحاولة لاستدعاء قوى شيطانية مخيفة

متابعة بتجــــــــــــرد: في أجواء من الرعب والإثارة التي تحبس الأنفاس والقوى الخارقة للطبيعة، تدور أحداث فيلم The Empty Man أو “الرجل الفارغ”.

وخلال ساعتين و17 دقيقة نعيش في حالة من الترقب والرهبة في فيلم يحمل شعار “في الليلة الأولى ستسمعه، وفي الليلة الثانية ستراه، وفي الليلة الثالثة سيجدك”.

كتب سيناريو الفيلم ديفيد بريور الذي كتب من قبل The Bye Bye Man ولم يكتفِ بريور بالتأليف، فأخرج الفيلم في التجربة الدرامية الأولى له، كما يشارك في البطولة مع كل من مارين أيرلند، إيفان جونكيت، ستيفن كريستي، وروس ريتشي.

الفيلم مقتبس من حكايات مصورة بعنوان Boom كانت قد حصدت شعبية هائلة، وهو يجمع بين الخيال والرعب وقوى ما وراء الطبيعة في أحداث يلهث وراءها المشاهد من الرهبة والترقب والفزع.

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يختفي مجموعة من المراهقين في بلدة ميدويستيرن الصغيرة بطريقة غامضة مريبة، ويعتقد سكان المدينة أن تلك الحوادث غير المبررة وراءها قوى شريرة أسطورية يحركها The Empty Man أو الرجل الفارغ.

ويكلف محقق متقاعد بالتحقيق في الحوادث المريبة، ويحاول أن يجد رابطاً بين حوادث الاختفاء، وكشف لغز الجرائم، والدافع وراءها، وفجأة يكتشف مجموعة سرية، تحاول أن تستدعي كائناً غامضاً مخيفاً، لتستعين به في مخططاتها الشيطانية.

وسرعان ما يدرك المحقق أن حياته وكل المحيطين به في خطر داهم، وأن الموت يحيط به في كل مكان، ويسارع الزمن لكي ينقذ نفسه وسكان المدينة ويحبط المخططات الشريرة.