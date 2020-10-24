صلاح عبدالله: دفنت شقيقي وعدت لتصوير “الدادة دودي”

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا الفنان المصري صلاح عبدالله، الذكرى الـ12 لوفاة شقيقه الأصغر أحمد، الذي وافته المنية خلال تصوير فيلم “الدادة دودي” للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب عبدالله، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “زي النهارده من 12 سنة، وأثناء التصوير في الساحل للمشاهد المتبقية من فيلم الدادة دودي قبل رمضان بثلاثة أيام تقريباً فوجئت بخبر وفاة شقيقي الأصغر”.

وقال: “نزلت دفنته وعملت العزاء في نفس اليوم وعدت للتصوير مراعاة لظروف الأطفال اللي كانوا ولادي في الفيلم وأسرهم وبالفعل أنهينا التصوير وعدت لأنفرد بأحزاني وأبكي أخي الصغير بحرقة وأقرأ له القرآن وأدعو له برحمة الخالق وغفرانه”.

فيلم “الدادة دودي” من بطولة ياسمين عبدالعزيز، صلاح عبدالله، سامح حسين، محمد شرف، عبدالله مشرف، صبري فواز، ويوسف داوود، وجرى عرضه عام 2008، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل في سرقة الهواتف مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدى نقاط الشرطة على الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية.