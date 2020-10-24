إيما روبرتس: كشف أمي لحملي “كارثي”!

متابعة بتجــــــــــرد: لم يصمد أمر حمل الممثلة والمغنية الأمريكية إيما روبرتس طويلاً بفضل والدتها التي نشرته عبر حسابها على إنستغرام.

وكشفت روبرتس، 29 عاماً، التي تنتظر طفلها الأول من شريك حياتها غاريت هدلوند، في برنامج جيمي كيميل، أخيراً، أن والدتها فضحت سر حملها عبر سوشيال ميديا.

وقالت “حاولت الاحتفاظ بأمر حملي، لكن لسوء الحظ أمي تمتلك حساباً على إنستغرام، وما أدراكم بالأمهات وإنستغرام، يا له من مزيج سيئ”.

وأضافت “أمي لا تمتلك كمبيوتراً، وكانت تمتلك هاتفاً نقالاً من طراز قديم، لكني أهديتها آيفون في يوم الأم لنتواصل عبر فيس تايم أو أي مسج كان شيئاً رائعاً لكنه تحول إلى أسوأ أمر فعلته بحياتي”.

وأوضحت أن أمها أكدت لمعجبي الفنانة على إنستغرام نبأ حملها، بل وردت عليهم بالشكر على أمنياتهم الطيبة، ما جعل الأمر كارثياً، فطالبتها بسرعة التوقف عن فعل ذلك، كما عملت «بلوك» لها على إنستغرام، ولكنها سرعان ما ألغته لاحقاً.