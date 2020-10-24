منى زكي عن “الصندوق الأسود”: ساعات الحقيقة “بتبقى” أسوأ

متابعة بتجــــــــــرد: ينتظر جمهور الفنانة منى زكي، عرض أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، الذي تعود به بعد غياب سنوات عن السينما، وذلك يوم 28 أكتوبر من الشهر الجاري.

ونشرت منى زكي، البوستر الثاني للفيلم، والذي يجمع أنصاف وجوه لأبطال العمل، وهم: محمد فراج، ومصطفى خاطر، ومنى زكي، وتغطي جبهتها بالدماء، عبر حسابها على إنستغرام، لتشويق جمهورها.

وكتبت زكي، تعليقاً على البوستر الدعائي لـ”الصندوق الأسود”: “ساعات الحقيقة بتبقى أسوأ من كل اللي تخيلناه.. البوستر الرسمي الثاني لفيلم الصندوق الأسود، يوم 28 أكتوبر في السينمات”.

فيلم “الصندوق الأسود”، سيناريو وحوار أحمد الدهان، وهيثم الدهان. قصة وإخراج محمود كامل، ويضم عدداً من النجوم، أبرزهم شريف سلامة، وأسماء جلال. إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

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وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم “الصندوق الأسود”، البرومو التشويقي الأول للفيلم، المقرر عرضه يوم 28 أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية.

وظهرت منى خلال البرومو، وهي تتعرض لعملية هجوم مسلح داخل منزلها في يوم عيد ميلادها، ويظهر ذلك في إطار من الدراما الممزوجة بالكثير من التشويق والإثارة.