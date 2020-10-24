فن ومشاهير

رانيا يوسف تتعرّض للسخرية بسبب فستانها في مهرجان الجونة

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متابعة بتجــــــــــــرد: مع افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، توجّهت جميع الأنظار نحو الممثلة المصريّة الّتي سبق أن أثارت جدلاً كبيراً في السنوات الماضية بسبب فساتينها الجريئة على السجادة الحمراء.

لكن فستان رانيا يوسف لم يكن فاضحاً هذه المرّة كما توقّع البعض، بل أجمع كثيرون انه جذاباً رغم قصّته الغريبة الّتي عرّضتها هذه المرة للسخرية بطريقة طريفة.

وكان لافتاً أن رانيا يوسف تفاعلت مع التعليقات الطريفة بروح رياضيّة، فنشرت صورة لها من المهرجان، وتمّ تعديلها بإضافة السيدة التي شجّعت الراقصة البرازيلية لورديانا الى اللقطة، فبدت وكأنها تشاهد رانيا هذه المرة.

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