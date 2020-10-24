أرنولد شوارزنيجر يخضع لعملية جراحية في القلب ويخرج منتصرًا

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن ممثل أفلام الحركة أرنولد شوارزنيجر إنه خضع لعملية جراحية في القلب لكنه يشعر الآن بأنه في حالة “رائعة”. وقال نجم فيلم “تيرمينتور” وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق على تويتر: “أصبح لدي صمام أورطي جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من آخر عملية جراحية لي. أشعر بأنني في حالة رائعة وأمشي بالفعل في شوارع كليفلاند”. ونشر شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عاماً صورة لنفسه وهو يشير بإبهامه لأعلى من سريره في المستشفى في كليفلاند كلينك وشكر الطاقم الطبي هناك.

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