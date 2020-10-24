بالفيديو – أحمد السقا يحرج مذيعة بسبب كورونا

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّ الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير ضيفين على قناة ON E، على هامش حضورهما فعاليات افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة التي جرت أحداثها أمس (الجمعة)، حيث لم يُخف السقا قلقه الشديد من انتشار فيروس كورونا حتى في حفل افتتاح المهرجان، وهو الأمر الذي اضطره إلى وضع مذيعة ONE، في موقف محرج.

فأثناء اللقاء قال لمذيعة قناة ON E إن الاجراءات الاحترازية ستفرض نفسها مهما حدث، ويجب عدم تناسيها على الإطلاق مدللًأ أنه لولا كورونا لكان وقف أمام المذيعة على مسافة أقرب من التي يقف عليها خلال اللقاء.

وأثار تعليق السقا ضحك زوجته مها الصغير، والتي دخلت حفل افتتاح الجونة برفقته وحرصت على الإدلاء بالتصريحات التلفزيونية للقناة الناقلة للمهرجان.

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تصريح السقا وضع المذيعة في حرج واضح مما دفعها لتصنع الضحك لإخفاء الموقف المحرج الذي وضعها فيه السقا.

من ناحية أخرى يواصل أحمد السقا التحضير لمسلسله الجديد “نسل الأغراب”، الذي يخوض به سباق رمضان المقبل بمشاركة النجم أمير كرارة، في سابقة جديدة على الدراما المصرية، بوجود نجمين من الصف الأول في عمل رمضاني واحد منذ فترة طويلة.