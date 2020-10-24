يسرا: بعد “خيانة عهد” أسعى لتقديم ما هو غير متوقع

متابعة بتجـــــــــــرد: استضافت الإعلامية لميس الحديدي في السهرة الخاصة التي قدمتها على هامش افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الرابعة على شاشة “ONE”، الفنانة الكبيرة يسرا، التي قالت: “كنت من ضمن المؤسسين من الدورة الأولى للمهرجان ولم أكن أتخيل أنه سوف يصبح بهذا الشكل، فلقد ساعدنا الله والمحبة كانت سائدة منذ الدورة الأولى، فكل من فيه كانوا يفكرون في كيفية إنجاح المهرجان، فلم ينفرد أحد برأيه، وذا من أساسيات المهرجان”.

وتابعت: “السينما ليست ممثلاً فقط، السينما فريق عمل متكامل يبدأ من المخرج ويمر بالممثل وكل من خلف الكاميرا وكل الطاقم الفني حتى العامل وراء الكاميرا نسأله عن رأيه في الأداء ونقول له إيه رأيك عملت المشهد كويس؟”.

وحول رحيل قامات التمثيل بعد رحيل الفنان محمود ياسين قالت: “مصر كانت شجرة عظيمة مليئة بالقناديل المنيرة، وفي كل فترة ينطفئ منها قنديل ويروح مننا واللي بيروح مش بيرجع، النهاردة في المهرجان كرمنا أكثر من فنان رحلوا في سنة واحدة وهؤلاء هم صناع السينما المصرية الحقيقية شويكار ونادية لطفي وكلهم هنرجعهم إزاي؟”.

وحول تعاملها مع الجيل الجديد بالأخص الفتيات، قالت يسرا: “لقد كنت صبورة جداً في بداية حياتي وواجب عليهم أن يصبروا ويعلموا أنفسهم، ليس بالقراءة لكن بالإحساس وويجب عليهم أن يطوروا أنفسهم ولا يقفوا عند حد معين وعليهم أن يكملوا المشوار بجد”.

وعن أعمالها المستقبلية، قالت: “بعد خيانة عهد سأقدم غير المتوقع وغير المتوقع لابد أن ننتظره لأن المتوقع لن يجد له مكاناً الآن.. إحنا لازم نتخض كل شوية”.