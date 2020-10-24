هاني شاكر يبكي على الهواء بعد تذكر ابنته

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّ الفنان هاني شاكر ضيفاً على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها “السيرة” الذي تقدمه على قناة dmc، حيث تحدث عن معاناته طوال حياته من فقدان الأحبة، بدءاً من والده ثم والدته ثم شقيقه الأكبر “ماجد”.
وأوضح هاني أنه لا يحب يوم عيد الأم، لأن والدته توفيت فيه، لافتاً إلى أنها لم يكن لديها أي مقدمات مرض، بل كانت في حالة صحية جيدة، وتوفيت فجأة في المنزل نتيجة سكتة قلبية، مضيفاً: “اتصلوا بينا وروحنالها.. دخلت الأوضة حضنتها وبكيت.. كان يوم صعب أوي”.
وتابع أنه عانى بعد ذلك مع مرض ابنته “دينا” بالسرطان، ثم وفاتها، لافتاً إلى أنها كنت تحب الحياة وكانت لآخر لحظة متمسكة بالحياة، ولديها أمل في أنها ستشفى من المرض، مضيفاً: “أما تشوفي اللي قدامك متمسك بالحياة لازم تحسسيه إن أنتي كمان عندك أمل في اللي جاي، كانت بتحب الحياة أوي وبتحب ولادها أوي”.
وأضاف باكياً: “ربنا ما يوري حد فراق الضنا، بيبقى صعب جداً، إنك توصلي لموقف إن حتة منك نازلة بتحطيها تحت الأرض بإيدك صعب جداً.. لآخر لحظة كان عندي أمل إن ربنا هيشفيها”.
وعن موقفه من شريف زوج ابنته الراحلة، وولديه التوأم مليكة ومجدي، أوضح هاني أن شريف بمثابة ابن له، ويحبه للغاية، ولا توجد أي خلافات بينهما، لافتا إلى أنه تزوج مؤخراً ويعيش بالقرب منهم، حتى يتسنى للأولاد زيارته، مضيفاً: “أحلى حاجة دينا سابتهالنا في الدنيا هي مليكة ومجدي.. متتخيليش قد إيه بحس إن دينا فيهم، في روحهم وكلامهم وتصرفاتهم، دلوقت عندهم 11 سنة.. عايشين معايا وبيروحوا لوالدهم كتير.. بس أغلب الوقت معايا أنا ونهلة”.
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