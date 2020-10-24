محمد الشرنوبي يعلّق على إيقافه عن الغناء

متابعة بتجـــــــــــرد: استضافت الإعلامية لميس الحديدي على هامش انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي عدداً من النجوم ليتحدثوا عن تفاصيل مشاركتهم في المهرجان والأعمال الجديدة التي يقدمونها في الفترة القادمة.

وكان من ضمن ضيوف الحديدي، المطرب والممثل محمد الشرنوبي حيث واجهته بحقيقة منعه من الغناء والتمثيل، على إثر المشاكل القائمة بينه وبين مديرة أعماله وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، حيث سألته خلال لقائها به على هامش افتتاح مهرجان الجونة: متى تنتهي مشاكلك مع سارة الطباخ منتجة أعمالك؟

وجاء رد الشرنوبي بقوله: لا يوجد حكم قضائي بمنعي من الغناء، وأنا أثق في أحكام القضاء ومستني اللي هيحصل، واللي ليه حق هياخده.

وكانت سارة الطبخ قد أصدرت بياناً مؤخراً تحذر فيه كل شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي لحين فصل القضاء في المنازعات بينهما، وهو الأمر الذي دعا نقابتي الموسيقيين والممثلين من رفض طلب الطباخ إيقاف الشرنوبي، لحين قول القضاء كلمته في القضية.