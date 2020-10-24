آمبر روز تعترف بتعرضها للتنمر المستمر من كاني ويست

رنا صلاح الدين - نبهر الحياة العاطفية للنجوم العديد من معجبيهم. ولا يزال البعض يتذكر علاقة كاني ويست وانفصاله عن أمبر روز، كما تحرص روز على اتهام رفيقها السابق بمواصلة مضايقتها بعد 10 سنوات من انفصالهما.

صعدت المغنية المعروفة امبر روز إلى الشهرة بفضل كاني ويست، لكن منذ انفصالهما، لم تترك مناسبة إلا وشوهت فيها كاني علنًا. كما تقول أمبر إنها تعرضت للمضايقة من صديقها السابق بسبب سلوكه النرجسي.

بدأت علاقة ويست وروز بين عامي 2008 و2010. بعد أن اشتهرت أمبر بفضل هذه العلاقة، لم يعد بإمكانهاالهروب من الأسئلة حول صديقها السابق خلال مقابلاتها النادرة. في أحدث بث لها، في برنامج No Jumper، كشفت القنبلة البالغة من العمر 36 عامًا أنها كانت ضحية لمضايقات كاني، مضايقات تتجلى في تلميحات مهينة علنية.

انتقدت روز ما قاله ويست في برنامج The Breakfast Club الإذاعي أنه أخذ 30 حمامًا بعد انفصالهما، كما لو كان يريد أن تتطهر منها لعلاقته التالية مع كيم كارداشيان.

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وتابعت " لا أعرف ما إذا كان يقول ذلك ليجعل زوجته تشعر بالثق، لكنه استخف بي ويقول إنه كان عليه أن يأخذ 30 حمامًا؟ أخذني حول العالم. لقد صاحبته طويلا، كنت سأفهم ذلك لو كانت علاقتنا لليلة واحدة وأراد تشويه سمعي".

حتى خلال خطاب كاني الأخير في حملته الانتخابية، استهدف روز مرة أخرى، "لقد وصفني بـ [كلمة بذيئة]. بعد 10 سنوات، فقط دعني وشأني. أنا لا أزعجك ".

قبل أن تختتم روز أوضحت "مع ذلك، ليس لدي نوايا سيئة تجاه ويست، بعد كل شيء "لن يسعدني ذلك. حتى لو كان شخص ما يضايقني، وهو ما يفعله منذ 10 سنوات".