أحمد السعدني بطل حكاية يسري نصرالله في "نمرة اتنين"

رنا صلاح الدين - بدأ المخرج يسري نصر الله في التحضير لحكايته، المقرر أن يقوم بإخراجها ضمن حكايات مسلسل "نمرة اتنين"، حيث يتولى إخراج كل حكاية مخرج مختلف.

وفي إتصال هاتفي أجراه موقع الخليج 365 مع المخرج يسري نصر الله، قال إنه بدأ في التحضير لبدء تصوير حكايته، مشيرا إلى إنه عقد جلسات عمل عديدة مع فريق عمل الحكاية بشكل شبه يومي في خلال الأيام الماضية، من أجل الاستقرار على كافة تفاصيلها.

وتابع وأكد إن الفنان أحمد السعدني هو الذي سيقوم ببطولة الحكاية، وأشار إلى إنه من المقرر أن يتم بدء التصوير في خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لأن العمل سيبدأ عرضه مع نهاية شهر أكتوبر الجاري عبر منصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل "نمرة اتنين" تم تصويره في 6 دول عربية، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم، منى زكي، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعمرو يوسف، وأحمد مالك، وآخرين، ويشارك فى إخراجه عدد من المخرجين وهم، طارق العريان، وتامر محسن، وهانى خليفة، وهادى الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآخرين، ويشارك فى تأليف العمل آدم عبد الغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدى، وسارة طيبة، وسما عبد الخالق.