سكارليت جوهانسون تستعد لإنتاج دراما الخيال العلمي الشهيرة Bride

رنا صلاح الدين - تستعد نجمة السينما سكارليت جوهانسون حاليا لإطلاق فيلم الخيال العلمي الجديد Bride. وبحسب ما ورد سيتم إنتاج المشروع وكتابته تحت إشراف شركة الممثلة الخاصة.

جاءت هذه الأخبار عبر تقرير صادر عن موقع Variety والذي ذكرت فيه أن آبل تعاونت مع A24 لإنتاج فيلم درامي خيال علمي جديد بعنوان العروس مع الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار سكارليت جوهانسون، باعتباره يسلط الضوء على محنة امرأة نشأت لتكون الزوجة المثالية.

تعاونت Apple مع A24 لإنتاج فيلم درامي خيال علمي جديد بعنوان العروس مع الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار سكارليت جوهانسون (قصة زواج، MCU) وقعت رسميًا لقيادة المشروع. يمثل هذا أحدث تعاون لشركة Apple مع الاستوديو الذي نال استحسان النقاد بعد الإصدار الأخير من الدراما الكوميدية لصوفيا كوبولا On the Rocks والتي قام ببطولتها بيل موراي و رشيدة جونز.

وقالت جوهانسون في بيان (عبر هوليوود ريبورتر): "لقد طال انتظار العروس للخروج من ظل نظيرها الذكر والوقوف بمفردها". "بالعمل جنبًا إلى جنب مع ريبيكا أنجيلو ولورين شوكر بلوم، أنا وسيباستيان متحمسون للغاية لهذا العمل ".

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مستوحاة من فيلم Bride of Frankenstein، تتمحور قصة Bride حول امرأة تم إنشاؤها لتكون زوجة مثالية من قبل رجل أعمال لامع. عندما ترفض مبتكرها، تضطر إلى الفرار من وجودها، وتواجه عالمًا يعتبرها وحشًا. في أثناء هروبها، تجد هويتها الحقيقية وقوتها المدهشة والقوة لإعادة تشكيل نفسها على أنها إبداعها الخاص.

دراما الخيال العلمي من إخراج سيباستيان ليليو، الذي يشارك أيضًا في كتابة السيناريو مع لورين شوكر بلوم و ريبيكا أنجيلو. علاوة على التمثيل، اشتركت جوهانسون أيضًا كمنتج مع جوناثان ليا من خلال شعار هذه الصور.

جوهانسون ليست غريبة على هذا النوع من الخيال العلمي حيث لعبت دور البطولة في الأفلام التي حظيت بترحيب جيد مثل Her وUnder the Skin وLucy.