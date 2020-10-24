تحسن حالة النجم أرنولد شوارزنيجر بعد جراحة القلب الثانية.. شاهد

رنا صلاح الدين - يبدو أن النجم الأمريكي أرنولد شوارزنيجر الآن في طريقه للتعافي حيث شارك مؤخرًا سلسلة من الصور. خرج السياسي السابق متعاف بعد جراحة قلبه الثانية.

تشير تقارير أن أن نجم "ترمنيتور" على الطريق استرداد كامل عافيته حيث شارك مؤخرًت على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام الصور تثبت مرة أخرى أنه لا يلين.

خضع الممثل البالغ من العمر 73 عامًا لعملية جراحية في القلب لاستبدال الصمام، بعد عامين من عمليته الطارئة. وكتب شوارزنيجر على إنستجرام: "بفضل الفريق الطبي في كليفلاند كلينيك، أصبح لدي صمام جديد يتماشى مع الصمام الرئوي الجديد من الجراحة الأخيرة لي"

وتابع "أشعر بالارتياح وأنا أمشي بالفعل في شوارع كليفلاند مستمتعًا. شكرًا لكل طبيب وممرضة في فريقي! " فيما تمنى المعجبون من جميع أنحاء العالم للممثل الشفاء العاجل وأعربوا عن مخاوفهم على صحته.