فيديو وصور.. عمرو دياب في نيولوك جديد.. شاهد كيف أصبح لون شعره

رنا صلاح الدين - ظهر الهضبة عمرو دياب أمس الجمعة في أحد حفلات الزفاف، الذي كان مرتبط بإحيائها، وبمجرد أن دخل الهضبة الحفل كان محل أنظار الجميع، وذلك لكونه قام بعمل نيولوك جديد، حيث قام الهضبة بتغيير لون شعره، وأصبح لونه أصفر، وهو ما جذب انتباه الجميع.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح اليوم السبت أحدث أغنياته، وهي أغنية "أهي أهي"، الذي يقدمها على طريقة الدويتو مع المطربة اللبنانية إيريني بابادوبلي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.

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الهضبة عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب